Mujer denuncia presunto acoso por cobranza de deuda en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coah.— Una mujer identificada como Miriam denunció ser víctima de presunto acoso por parte de personas que, según afirmó, se presentan como abogados para exigir el pago de una deuda derivada de vales de la empresa B Hermanos.

De acuerdo con su versión, el adeudo se originó porque las personas que recibieron los vales no realizaron los pagos correspondientes. Señaló que la deuda inicial era de 7 mil pesos; sin embargo, con los intereses, el monto habría aumentado hasta cerca de 200 mil pesos.

La afectada indicó que sus padres firmaron como avales y que actualmente son buscados para responder por el adeudo con sus bienes.

Asimismo, aseguró que las personas que acuden a los domicilios no presentan ninguna orden judicial y que, según su denuncia, buscan intimidar a la familia para obtener el pago.

Miriam identificó a Christian Vázquez como el cobrador de la empresa y afirmó que es quien acude a los domicilios para realizar las gestiones de cobro.

Hasta el momento, la información disponible no incluye una postura de la empresa B Hermanos ni de la persona señalada por la denunciante.