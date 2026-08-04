Diego Garduño reporta 62 cateos en la Región Carbonífera

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera, ha realizado 62 cateos en la Región Carbonífera como parte de las acciones de combate a la delincuencia, informó el delegado Diego Garduño Guzmán.

El funcionario señaló que el municipio de Sabinas concentra el mayor número de diligencias efectuadas, seguido por Múzquiz, como resultado del trabajo de investigación y seguimiento de las autoridades.

Explicó que estos operativos son producto de la coordinación entre la Policía Municipal, la Policía de Acción y Reacción (PAR), Reacción Especial, la Agencia de Investigación Criminal (AIC), así como de la información que comparten el Ejército Mexicano, la Marina y la Guardia Nacional.

Garduño Guzmán indicó que el intercambio de información entre las distintas corporaciones permite dar seguimiento a hechos específicos que, dependiendo de las investigaciones, pueden derivar en la ejecución de órdenes de cateo decomisando narcóticos en diversas modalidades y la detención de personas.

Precisó que, durante el actual periodo vacacional se realizaron dos cateos, a razón de uno por semana, y destacó que la Región Carbonífera se mantiene como la segunda con mayor porcentaje de eficiencia y efectividad en cateos dentro del estado.