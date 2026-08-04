Diego Garduño reporta 62 cateos en la Región Carbonífera
Durante el periodo vacacional, se realizaron dos cateos semanales, manteniendo la eficiencia en la lucha contra la delincuencia.
Resumen
¿Por qué esto es relevante?
¿Preguntas y respuestas?
MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera, ha realizado 62 cateos en la Región Carbonífera como parte de las acciones de combate a la delincuencia, informó el delegado Diego Garduño Guzmán.
El funcionario señaló que el municipio de Sabinas concentra el mayor número de diligencias efectuadas, seguido por Múzquiz, como resultado del trabajo de investigación y seguimiento de las autoridades.
Explicó que estos operativos son producto de la coordinación entre la Policía Municipal, la Policía de Acción y Reacción (PAR), Reacción Especial, la Agencia de Investigación Criminal (AIC), así como de la información que comparten el Ejército Mexicano, la Marina y la Guardia Nacional.
Garduño Guzmán indicó que el intercambio de información entre las distintas corporaciones permite dar seguimiento a hechos específicos que, dependiendo de las investigaciones, pueden derivar en la ejecución de órdenes de cateo decomisando narcóticos en diversas modalidades y la detención de personas.
Precisó que, durante el actual periodo vacacional se realizaron dos cateos, a razón de uno por semana, y destacó que la Región Carbonífera se mantiene como la segunda con mayor porcentaje de eficiencia y efectividad en cateos dentro del estado.