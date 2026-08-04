Preocupan las emisiones de humo en la termoeléctrica Río Escondido.

NAVA, COAH.– La columna de humo oscuro que desde hace varios meses se observa salir de la Central Termoeléctrica Río Escondido ha generado preocupación entre habitantes de Nava, quienes aseguran que este tipo de emisiones antes no eran tan frecuentes y ahora permanecen visibles durante gran parte del día y la noche.

¿Qué declararon los habitantes de Nava?

Especialistas señalan que este fenómeno podría estar relacionado con una combustión incompleta del carbón, cambios en la calidad del combustible o fallas en los sistemas de control de emisiones. Sin embargo, advierten que solo mediciones y estudios técnicos pueden determinar qué contaminantes se están liberando y si la planta opera dentro de la normatividad ambiental.

Acciones de la comunidad ante la contaminación

Aunque no es posible emitir conclusiones únicamente con fotografías o videos, ciudadanos consideran que la persistencia de estas emisiones merece una explicación técnica y la publicación de monitoreos oficiales sobre la calidad del aire que respira la población.