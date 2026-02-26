Detienen a hombre por narcóticos en colonia Nogales de Ciudad Acuña

Ciudad Acuña.– Elementos estatales realizaron la detención de un hombre señalado por el delito de posesión simple de narcóticos, como parte de las acciones permanentes de vigilancia y combate al narcomenudeo en la ciudad.

El detenido fue identificado como Salvador N, alias Kalusha, de 42 años de edad, quien fue ubicado sobre la calle Orquídea, en la colonia Nogales, sector situado en la periferia de la mancha urbana.

De acuerdo con información oficial, agentes de la Agencia de Investigación Criminal cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra por el delito mencionado.

La orden fue girada por un juez de primera instancia en materia penal del sistema acusatorio y oral del estado, por lo que el imputado fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para continuar con el proceso legal.

Las autoridades señalaron que este tipo de operativos forman parte del trabajo constante para atender los delitos relacionados con drogas en la región.