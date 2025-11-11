Detienen en Acuña a hombre buscado en Veracruz por violación agravada

Ciudad Acuña, Coah.- Un hombre originario de Veracruz, acusado del delito de violación agravada en contra de una menor de edad, fue detenido en esta ciudad fronteriza, donde se mantenía oculto desde hace varios meses.

El detenido fue identificado como Simón "N", de 45 años, quien contaba con una orden de aprehensión por la agresión sexual de una adolescente de 15 años en Coatzacoalcos, Veracruz. De acuerdo con las autoridades, el sujeto huyó de su estado en junio pasado para evadir la justicia.

Agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la Delegación Norte II, en coordinación con autoridades veracruzanas, lograron ubicarlo y detenerlo en Acuña.

Tras su captura, Simón "N" fue trasladado a Coatzacoalcos, donde enfrentará los cargos en su contra por el delito de violación agravada.