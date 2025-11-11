Contactanos
Coahuila

Realizan Feria de Oferta Educativa para impulsar la continuidad escolar en jóvenes de Acuña

El evento, realizado en el Instituto Tecnológico de Acuña, promueve opciones académicas de nivel medio superior y superior en la región norte de Coahuila.

Por Angel Garcia - 11 noviembre, 2025 - 10:51 a.m.
Ciudad Acuña, Coah.- Con el propósito de ofrecer a los jóvenes mayores oportunidades para continuar sus estudios, se llevó a cabo la Feria de Oferta Educativa en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Acuña.

Durante el evento se presentaron opciones de nivel medio superior y superior, con la intención de acercar a los estudiantes a las distintas instituciones disponibles en la región.

Las autoridades educativas informaron que la feria recorrerá varios sectores de la ciudad y municipios cercanos, con el objetivo de seguir promoviendo la educación y reducir los índices de deserción escolar.

"Este tipo de actividades son fundamentales, ya que permiten que los jóvenes conozcan la oferta académica existente y tomen decisiones informadas sobre su futuro", señalaron los organizadores.

El evento busca fortalecer el interés por la educación y brindar herramientas para que más jóvenes puedan continuar su formación profesional en la región norte de Coahuila.

