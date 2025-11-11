Realizan Feria de Oferta Educativa para impulsar la continuidad escolar en jóvenes de Acuña

Ciudad Acuña, Coah.- Con el propósito de ofrecer a los jóvenes mayores oportunidades para continuar sus estudios, se llevó a cabo la Feria de Oferta Educativa en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Acuña.

Durante el evento se presentaron opciones de nivel medio superior y superior, con la intención de acercar a los estudiantes a las distintas instituciones disponibles en la región.

Las autoridades educativas informaron que la feria recorrerá varios sectores de la ciudad y municipios cercanos, con el objetivo de seguir promoviendo la educación y reducir los índices de deserción escolar.

"Este tipo de actividades son fundamentales, ya que permiten que los jóvenes conozcan la oferta académica existente y tomen decisiones informadas sobre su futuro", señalaron los organizadores.

El evento busca fortalecer el interés por la educación y brindar herramientas para que más jóvenes puedan continuar su formación profesional en la región norte de Coahuila.