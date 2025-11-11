Inician evaluaciones académicas en nivel básico de la Región Norte

Ciudad Acuña, Coah.- Con el objetivo de medir el avance académico y detectar áreas de mejora en el ciclo escolar, dio inicio el periodo de evaluaciones para el nivel básico en la Región Norte, informó el Director de Servicios Educativos, César Morales Veloz.

El proceso estará abierto hasta el próximo 21 de noviembre y contempla la participación de los tres niveles educativos: preescolar, primaria y secundaria. Morales Veloz destacó la importancia de estas evaluaciones, ya que permiten conocer el progreso de los alumnos y el trabajo realizado por los docentes durante los primeros meses del ciclo escolar.

"Es una etapa fundamental, porque además de medir los aprendizajes, también se pueden identificar problemáticas como ausentismo o casos de alumnos enfermos que requieren atención de los padres", puntualizó.

El funcionario agregó que, con base en los resultados obtenidos, se buscará implementar estrategias para fortalecer la enseñanza y mejorar el rendimiento académico en las escuelas de la región.