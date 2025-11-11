Incendio arrasa con dos viviendas en la colonia Fundadores de Acuña

Ciudad Acuña, Coah.- Un fuerte incendio consumió por completo dos viviendas ubicadas sobre la calle Fray Juan Bautista, en la colonia Fundadores, lo que movilizó a elementos de Protección Civil y Bomberos.

El siniestro se registró en los domicilios marcados con los números 305 y 307, donde las llamas se propagaron rápidamente, por lo que los cuerpos de rescate iniciaron de inmediato las labores para sofocarlo.

De acuerdo con reportes extraoficiales, no se encontraban personas dentro de las viviendas al momento del incendio, por lo que no se registraron lesionados.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas del fuego, mientras que los vecinos de la zona colaboraron para evitar que las llamas se extendieran a otras propiedades.