Detienen a hombre por posesión de metanfetamina en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.– Elementos de seguridad detuvieron a un masculino por su presunta participación en delitos contra la salud, durante un operativo realizado en este municipio.

El detenido fue identificado como Jonatan "N", alias "Jonny", de 31 años de edad, a quien se le señala por posesión de narcóticos.

La detención de Jonatan, alias 'Jonny'

La captura se llevó a cabo tras cumplimentarse una orden de cateo en un domicilio ubicado en la calle Díaz Ordaz 1107, en la colonia Francisco Saracho.

Durante la intervención, las autoridades aseguraron un paquete que contenía metanfetamina, mismo que fue puesto a disposición de las instancias correspondientes para su resguardo y análisis, evitando así su circulación.

Operativo coordinado por autoridades

El operativo fue realizado de manera coordinada por corporaciones de los tres niveles de gobierno, como parte de las acciones encaminadas a desarticular puntos de distribución de droga en la región.