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Coahuila

Farmacias del Río se corona campeón en la Liga de Softbol de segunda fuerza en Ciudad Acuña

El equipo dominó la final y también arrasó en los principales premios individuales de la temporada.

Por Angel Garcia - 23 marzo, 2026 - 02:10 p.m.
Farmacias del Río se corona campeón en la Liga de Softbol de segunda fuerza en Ciudad Acuña
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      Ciudad Acuña, Coahuila, México.— La temporada de softbol de segunda fuerza llegó a su fin con la coronación del equipo Farmacias del Río, que se impuso en la gran final para quedarse con el campeonato.

      El conjunto campeón no solo destacó en el juego decisivo, sino que también dominó la entrega de premios individuales, al figurar en varias de las principales categorías de la temporada.

      Reconocimientos individuales

      Entre los reconocimientos obtenidos se encuentran el título de campeón de home run, campeón de bateo y el nombramiento al Jugador Más Valioso (MVP), consolidando su dominio en la liga.

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      Futuras competencias

      Con este resultado, Farmacias del Río reafirma la calidad de su plantilla y deja en claro su intención de mantenerse como protagonista en futuras competencias, en busca de seguir sumando triunfos.

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