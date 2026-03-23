Farmacias del Río se corona campeón en la Liga de Softbol de segunda fuerza en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila, México.— La temporada de softbol de segunda fuerza llegó a su fin con la coronación del equipo Farmacias del Río, que se impuso en la gran final para quedarse con el campeonato.

El conjunto campeón no solo destacó en el juego decisivo, sino que también dominó la entrega de premios individuales, al figurar en varias de las principales categorías de la temporada.

Reconocimientos individuales

Entre los reconocimientos obtenidos se encuentran el título de campeón de home run, campeón de bateo y el nombramiento al Jugador Más Valioso (MVP), consolidando su dominio en la liga.

Futuras competencias

Con este resultado, Farmacias del Río reafirma la calidad de su plantilla y deja en claro su intención de mantenerse como protagonista en futuras competencias, en busca de seguir sumando triunfos.