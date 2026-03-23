Emotivo festejo por el Día Internacional del Síndrome de Down en Nava

Nava, Coahuila, México.— En un ambiente lleno de alegría y sensibilidad, se llevó a cabo un emotivo festejo con motivo del Día Internacional del Síndrome de Down, donde familias y asistentes convivieron y compartieron momentos especiales.

Durante la actividad, se destacó la importancia de reconocer el valor, la autenticidad y el cariño que aportan a la comunidad las personas con esta condición, fortaleciendo los lazos de empatía e inclusión.

El evento reunió a familias y asistentes en un ambiente de alegría y respeto.

Niñas, niños y adultos participaron en dinámicas y actividades que fomentaron la convivencia y el respeto entre todas y todos los presentes.

El evento se convirtió en un espacio para reflexionar sobre la importancia de construir una sociedad más incluyente, donde todas las personas tengan las mismas oportunidades de desarrollo.

Se destacó la importancia de la inclusión y el reconocimiento de la diversidad.

Familias asistentes resaltaron la relevancia de este tipo de celebraciones, que además de generar conciencia, brindan momentos de alegría y unión.

La jornada permitió visibilizar el papel fundamental de la comunidad en el impulso de valores como la igualdad y el respeto.

Las actividades promovieron la convivencia y el fortalecimiento de la comunidad.

Con este tipo de actividades, se busca seguir fortaleciendo la inclusión social en Nava, promoviendo entornos más empáticos y solidarios.

Asimismo, se reafirma la necesidad de continuar generando espacios donde se reconozca y celebre la diversidad. La participación ciudadana fue clave para el éxito de esta conmemoración.