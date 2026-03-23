Llevan apoyo y esperanza a familias en hospital de Piedras Negras

Nava, Coahuila, México.— Integrantes del Grupo Restaurando Amor, en coordinación con el Consejo Internacional de Buena Vecindad Nava, realizaron una jornada de apoyo en el Hospital IMSS Clínica 11, donde compartieron desayuno y momentos de oración con familiares de pacientes.

Acciones de apoyo en el Hospital IMSS

Durante la actividad, además de la entrega de alimentos, se brindaron palabras de aliento, esperanza y fe a quienes atraviesan por situaciones difíciles, generando un ambiente de cercanía y solidaridad que fue bien recibido por los asistentes.

Participación del pastor David Mejía

En el encuentro también participó el pastor David Mejía, quien elevó oraciones por los enfermos y sus familias, llevando consuelo espiritual. Los organizadores destacaron la importancia de continuar con este tipo de acciones que fortalecen el apoyo comunitario y motivaron a más personas a sumarse a estas iniciativas de ayuda.