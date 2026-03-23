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Coahuila

Llevan apoyo y esperanza a familias en hospital de Piedras Negras

Grupo Restaurando Amor y Consejo de Buena Vecindad comparten alimentos y oración en la Clínica 11 del IMSS.

Por Alberto Ibarra Riojas - 23 marzo, 2026 - 02:35 p.m.
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      Nava, Coahuila, México.— Integrantes del Grupo Restaurando Amor, en coordinación con el Consejo Internacional de Buena Vecindad Nava, realizaron una jornada de apoyo en el Hospital IMSS Clínica 11, donde compartieron desayuno y momentos de oración con familiares de pacientes.

      Acciones de apoyo en el Hospital IMSS

      Durante la actividad, además de la entrega de alimentos, se brindaron palabras de aliento, esperanza y fe a quienes atraviesan por situaciones difíciles, generando un ambiente de cercanía y solidaridad que fue bien recibido por los asistentes.

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      Participación del pastor David Mejía

      En el encuentro también participó el pastor David Mejía, quien elevó oraciones por los enfermos y sus familias, llevando consuelo espiritual. Los organizadores destacaron la importancia de continuar con este tipo de acciones que fortalecen el apoyo comunitario y motivaron a más personas a sumarse a estas iniciativas de ayuda.

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