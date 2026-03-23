Roban cámara de vigilancia en estacionamiento de Allende

Allende, Coahuila, México.— Un ciudadano denunció el robo de una cámara de vigilancia ocurrido el pasado sábado en un estacionamiento ubicado sobre la calle Manuel Acuña, en las inmediaciones del sector conocido como Aruba, hecho que ha generado preocupación entre vecinos del área.

De acuerdo con el afectado, el presunto responsable no contaba con que el sistema de videovigilancia captaría el momento exacto del hurto, por lo que logró ser identificado plenamente a través de las imágenes, en las que se observa cómo sustrae el equipo sin aparente dificultad.

El robo ocurrió en un estacionamiento de la calle Manuel Acuña, en el sector Aruba.

Tras revisar el material, el denunciante señaló que incluso ya se tendría conocimiento del domicilio donde presuntamente habita el individuo, en la calle Quintana Roo. Ante ello, hizo un llamado a las autoridades para actuar de inmediato, al existir temor de que continúe cometiendo robos. Asimismo, se exhorta a la población a mantenerse alerta, reportar cualquier actividad sospechosa y compartir la información para prevenir más incidentes.

El afectado logró identificar al presunto ladrón gracias al sistema de videovigilancia.

Se hace un llamado a las autoridades para prevenir futuros robos en la zona.