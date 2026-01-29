Agilizan llegada al hospital y salvan Policías a menor con dificultad para respirar

MONCLOVA, COAH.- Una fuerte movilización se registró la mañana de este jueves luego que una mujer, visiblemente desesperada, interceptó una patrulla de la Policía Municipal para pedir auxilio urgente: llevaba a una menor con serias dificultades para respirar y necesitaba llegar cuanto antes al Hospital de la Cruz Roja.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 09:00 horas, cuando los oficiales circulaban sobre la avenida Revolución, en el cruce con la calle Adolfo López Mateos. En ese punto, una mujer a bordo de una camioneta color beige les pidió apoyo de manera inmediata, explicando que trasladaba a una menor de edad que se sentía gravemente mal.

La niña fue identificada como Larissa N, quien presentaba problemas respiratorios, situación que encendió las alertas entre los uniformados. Al comprender la urgencia del caso, los policías no dudaron en actuar y procedieron a escoltar el vehículo, abriéndole paso entre el tráfico para agilizar su llegada al hospital.

Acciones de la autoridad

Con sirenas y luces encendidas, la patrulla avanzó rápidamente por las principales vialidades, evitando retrasos y permitiendo que la menor arribara en el menor tiempo posible a las instalaciones de la Cruz Roja, donde personal médico le brindaría atención inmediata.

La intervención oportuna de los oficiales fue clave para que la menor recibiera atención especializada, demostrando que, más allá de patrullajes y reportes, también hay momentos donde la prioridad es proteger la vida.