Sufre jovencita caída y termina inconsciente

MONCLOVA, COAH.- Una intensa movilización de la Policía Municipal y cuerpos de auxilio se registró el mediodía de este jueves en la colonia Obrera Sur Segundo Sector, luego que una joven fuera reportada inconsciente tras sufrir una caída dentro de su domicilio.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 12:15 horas, en una vivienda ubicada sobre la calle Petronilo López número 1323, entre la calle Mártires de Chicago y la avenida Sidermex. De acuerdo con el reporte, una joven de 18 años de edad, identificada como Ailady, se resbaló y cayó al suelo, quedando inconsciente y sin responder a estímulos.

La llamada de auxilio fue realizada inicialmente por un familiar que no se encontraba en el domicilio, quien explicó que fue su hijo quien le avisó de la situación al no saber cómo actuar ante la emergencia. Minutos después, la madre de la joven, Maribel García, arribó al lugar y confirmó que su hija se encontraba inconsciente tras la caída.

Elementos de la Policía Municipal acudieron como primeros respondientes y solicitaron de inmediato el apoyo de una unidad médica. Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al domicilio, brindaron atención prehospitalaria a la joven y, debido a su estado, procedieron a su traslado al hospital ISSSTE para una valoración médica especializada.

Las autoridades tomaron conocimiento de lo ocurrido y se retiraron del lugar una vez que la joven fue trasladada, quedando el caso como un accidente doméstico que activó los protocolos de emergencia correspondientes.