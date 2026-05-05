Anuncian simulacro nacional en Ciudad Acuña para reforzar cultura de prevención

Ciudad Acuña, Coahuila.– Personal de Protección Civil llevará a cabo el simulacro nacional este miércoles 6 de mayo, como parte de las acciones de concientización ante emergencias.

El director de la corporación en Acuña, Carlos Flores Diego, informó que este ejercicio se realiza cada año para recordar la fecha en que ocurrió un terremoto en la capital del país, fomentando la cultura de la prevención entre la ciudadanía.

Detalles del simulacro

Detalló que una de las sedes contempladas es una institución de nivel medio superior, donde se desarrollarán las actividades con la participación de estudiantes y personal.

Recomendaciones a la población

El funcionario exhortó a la población a mantener la calma durante el despliegue de unidades de emergencia y a no alarmarse al observar la movilización.

Asimismo, pidió a la ciudadanía informarse únicamente a través de fuentes oficiales y evitar seguir páginas falsas que puedan generar confusión o temor.