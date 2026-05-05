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Coahuila

Claudia Garza recorre calles de Sabinas en campaña electoral

Garza llama a participar en las elecciones del 7 de junio en Coahuila.

Por Teresa Muñoz - 05 mayo, 2026 - 04:36 p.m.
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      Sabinas, Coahuila (05 de mayo 2026).- Este martes 5 de mayo, Claudia Garza Iribarren, candidata de la Alianza Ciudadana por la Seguridad (PRI-UDC), recorrió diversas calles de la colonia Los Montes, tocando puertas y dialogando directamente con las familias, siempre de cercanía con la ciudadanía, acompañada por militantes del tricolor.

      Durante la mañana, la candidata recibió múltiples muestras de afecto y el respaldo de habitantes que expresaron su confianza en su proyecto rumbo al Congreso del Estado. Los ciudadanos destacaron en Garza Iribarren a una mujer de palabra, con objetivos claros y un programa de acción sólido, sustentado en el conocimiento de las problemáticas que enfrenta la población.

      La mayoría de los hogares a los que llegó la pasaron y le hicieron varios planteamientos para beneficio de su sector. Claudia Garza reiteró que su compromiso es mantenerse cercana a la gente, convencida de que solo a través del contacto directo se logran resultados efectivos. Subrayó la importancia de escuchar de manera constante y sensible las necesidades de la ciudadanía para construir soluciones reales.

      Sin importar los rayos del sol, con temperatura por encima de los 35 grados se llevó a cabo el recorrido donde la candidata hizo un llamado a participar en la jornada electoral del próximo 7 de junio, con el objetivo de dar continuidad a las condiciones de seguridad en Coahuila, que permiten a las familias desenvolverse con tranquilidad en su vida diaria.

      Asimismo, destacó la necesidad de impulsar un enfoque integral que fomente la generación de empleo, sin descuidar la atención a los servicios básicos, como el abasto de agua y el sistema de drenaje, fundamentales para mejorar la calidad de vida de la población.

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