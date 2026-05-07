Caen tres por ponchar llantas en la colonia San Antonio de Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH.- Tres jóvenes fueron detenidos por elementos de seguridad luego de ser sorprendidos presuntamente causando daños a vehículos en la colonia San Antonio.

Los detenidos fueron identificados como José N, de 22 años de edad; Carlos N, de 29; y Juan N, de 27 años, quienes fueron asegurados en el cruce de las calles Corregidora y López Portillo.

Los jóvenes fueron arrestados en el cruce de Corregidora y López Portillo.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los sujetos fueron señalados por dañar neumáticos de automóviles estacionados en el sector, contabilizándose al menos 20 llantas afectadas.

Se reportaron al menos 20 llantas dañadas en la colonia San Antonio.

Durante la detención, los oficiales aseguraron una navaja con empuñadura metálica color gris y una hoja de aproximadamente 10 centímetros, la cual presuntamente habría sido utilizada para cometer los daños.

Las autoridades aseguraron una navaja durante la detención.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para el seguimiento de las investigaciones.