Contactanos
Coahuila

Detienen a "La Calderona" en operativo de la AIC en Ciudad Acuña

La mujer de 24 años contaba con una orden de aprehensión vigente por posesión de narcóticos y fue capturada en el fraccionamiento Altos de Santa Teresa.

Por Angel Garcia - 13 mayo, 2026 - 03:58 p.m.
Detienen a "La Calderona" en operativo de la AIC en Ciudad Acuña
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad Acuña, Coahuila.– Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) detuvieron a una mujer identificada como Diana "N", alias "La Calderona", de 24 años de edad, quien contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de posesión de narcóticos.

      La captura se realizó en un domicilio ubicado sobre la calle San Jerónimo, en el fraccionamiento Altos de Santa Teresa, como parte de los operativos y trabajos de vigilancia que mantienen las corporaciones de seguridad en distintos sectores de la ciudad.

      De acuerdo con las autoridades, la orden de aprehensión fue girada por un juez de primera instancia en materia penal del sistema acusatorio y oral.

      Tras su detención, la mujer fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con el proceso legal en su contra.

      Detalles de la detención

      Las acciones forman parte de los trabajos permanentes de seguridad y combate al narcomenudeo que se realizan en las colonias de Ciudad Acuña.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados