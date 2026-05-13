Detienen a "La Calderona" en operativo de la AIC en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.– Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) detuvieron a una mujer identificada como Diana "N", alias "La Calderona", de 24 años de edad, quien contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de posesión de narcóticos.

La captura se realizó en un domicilio ubicado sobre la calle San Jerónimo, en el fraccionamiento Altos de Santa Teresa, como parte de los operativos y trabajos de vigilancia que mantienen las corporaciones de seguridad en distintos sectores de la ciudad.

De acuerdo con las autoridades, la orden de aprehensión fue girada por un juez de primera instancia en materia penal del sistema acusatorio y oral.

Tras su detención, la mujer fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con el proceso legal en su contra.

Detalles de la detención

Las acciones forman parte de los trabajos permanentes de seguridad y combate al narcomenudeo que se realizan en las colonias de Ciudad Acuña.