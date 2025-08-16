Detienen a "El Wero" en cateo en Acuña

Ciudad Acuña, Coah. – En un operativo realizado en la colonia Teotihuacán parte baja, fue detenido Elías Alberto "N", alias "El Wero", de 20 años, quien contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de robo de cuantía media, especialmente calificado por haberse cometido en una vivienda.

La acción se llevó a cabo en un domicilio ubicado sobre la calle Flores Magón 1425, en las cercanías de la zona centro de la ciudad, con la participación de elementos de los tres niveles de gobierno.

Las autoridades informaron que continuarán los operativos en distintos sectores de Ciudad Acuña, con el objetivo de ubicar y detener a personas con antecedentes penales o mandamientos judiciales pendientes.