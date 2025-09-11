Nuevas cadenas comerciales impulsan el desarrollo económico en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coah. – La instalación de nuevas cadenas comerciales en esta frontera representa una señal alentadora para el crecimiento económico de la región, así como un incentivo para atraer inversión en el corto y mediano plazo.

Así lo afirmó Cuauhtémoc Hernández Castilla, director de la Asociación de Maquiladoras, quien destacó que la llegada de estas empresas es reflejo del desarrollo que está experimentando Ciudad Acuña.

"Las cosas siguen mejorando, y sin duda estas cadenas son de beneficio, porque eso lo vemos solo en ciudades grandes o en las que van en crecimiento", expresó el directivo.

Hernández Castilla añadió que actualmente se encuentran en análisis posibles nuevas inversiones en el sector maquilador, lo cual podría traducirse en mayores oportunidades de empleo para la población local.

"El crecimiento de la ciudad será importante para la llegada de nuevas empresas", subrayó, al considerar que la presencia de grandes marcas motiva a otras compañías a considerar a Ciudad Acuña como una opción viable para establecer operaciones.