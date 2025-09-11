Avanza "Despensón" En un 60 por ciento

NUEVA ROSITA, COAH.- El Programa "Despensón" registra un cumplimiento de entrega del 60 por ciento, iniciativa de Mejora Coahuila que busca apoyar la economía de las familias.

Como parte de las políticas sociales implementadas por el Gobierno de Coahuila que encabeza Manolo Jiménez Salinas, es que se realizan estas acciones mediante dicho programa que supervisa personalmente el Coordinador de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez.

Mediante gira de trabajo, se ha dado arranque a esta actividad de programa alimentario "Despensón" en los municipios de Guerrero, Hidalgo y Nueva Rosita.

Con ello, más de 450 mil familias se benefician, llevando un alivio a la economía del hogar a través del "Despensón" que, se creó el pasado 14 de agosto.

Cabe señalar, el inicio de esta gira de trabajo se dio en el municipio de Hidalgo, en la región Norte del estado, donde cientos de familias recibieron dicho apoyo.

Ahí el Coordinador de Mejora, Gabriel Elizondo, acompañado de su equipo de trabajo, declaró que este tipo de beneficios permite no solo apoyar a la economía de las familias sino a que también tengan una alimentación más sana, "Lo más grande de este Despensa, no es la despensa en sí, es la unión que logramos como coahuilenses, pues con esto, apoyamos a todas las familias, permitiendo que sus gastos sean destinados a otras necesidades prioritarias en los hogares", mencionó.

En este evento, el diputado local Sergio Zenón Velázquez señaló que, "Programas como el Despensón reflejan el compromiso de este gobierno con su gente, -nuestro deber, como representantes, es seguir impulsando estas acciones que fortalecen a nuestras comunidades-", abundó

La gira continuó en el municipio de Guerrero, donde Gabriel Elizondo Pérez, Coordinador de Mejora, reafirmó el compromiso de seguir apoyando y sobre todo de cuidarnos entre nosotros, "Esto no es solo ayuda, es unión, es familia, en Coahuila y juntos vamos a seguir llegando más lejos." declaró.