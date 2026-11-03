Detienen a fugitivo buscado por pederastia agravada en Veracruz

CIUDAD ACUÑA, COAHUILA.- Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) detuvieron en Ciudad Acuña a un hombre de 29 años que contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de pederastia agravada, emitida en el estado de Veracruz.

Detalles de la detención

El detenido, identificado como José "N", fue ubicado mediante la colaboración entre la AIC y la Fiscalía de Veracruz.

De acuerdo con la información disponible, el hombre tiene su domicilio en la calle Volcanes Arenal número 1100, en el fraccionamiento Altos de Santa Teresa.

Proceso judicial en Veracruz

Tras su detención, fue entregado a elementos de las autoridades de Veracruz para continuar con el proceso judicial correspondiente y ser presentado ante el tribunal que llevará su caso.