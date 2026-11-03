Contactanos
Coahuila

Detienen a fugitivo buscado por pederastia agravada en Veracruz

La Agencia de Investigación Criminal capturó a un hombre de 29 años con orden de aprehensión por pederastia agravada.

Por Ángel García - 03 noviembre, 2026 - 06:16 a.m.
Elementos de la Agencia de Investigación Criminal detuvieron en Ciudad Acuña a un hombre buscado por la justicia de Veracruz.
Elementos de la Agencia de Investigación Criminal detuvieron en Ciudad Acuña a un hombre buscado por la justicia de Veracruz.
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD ACUÑA, COAHUILA.- Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) detuvieron en Ciudad Acuña a un hombre de 29 años que contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de pederastia agravada, emitida en el estado de Veracruz.

      Detalles de la detención

      El detenido, identificado como José "N", fue ubicado mediante la colaboración entre la AIC y la Fiscalía de Veracruz.

      De acuerdo con la información disponible, el hombre tiene su domicilio en la calle Volcanes Arenal número 1100, en el fraccionamiento Altos de Santa Teresa.

      Proceso judicial en Veracruz

      Tras su detención, fue entregado a elementos de las autoridades de Veracruz para continuar con el proceso judicial correspondiente y ser presentado ante el tribunal que llevará su caso.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados