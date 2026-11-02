Llena de color a Nava el primer Festival de Catrinas 2026

NAVA, Coahuila - Entre vestidos coloridos, maquillajes tradicionales y caracterizaciones de catrinas, familias de Nava participaron en la primera edición del Festival de Catrinas 2026, una celebración que reunió a estudiantes, comerciantes y habitantes para mantener vivas las tradiciones del Día de Muertos.

Desfile y Participación Comunitaria

El desfile recorrió el Centro Histórico con la participación de escuelas, negocios y academias de danza y gimnasia, cuyos integrantes prepararon vestuarios y presentaciones para formar parte de esta actividad.

Al finalizar, se realizó el concurso de catrinas en las categorías infantil y adultos, donde fueron reconocidos los tres primeros lugares de cada una.

Homenaje a Don José Aguirre

Uno de los momentos más significativos fue la instalación de un altar dedicado a don José Aguirre, originario de Guanajuato y recordado en Nava por su oficio de panadero, actividad con la que formó parte de la vida cotidiana del municipio durante muchos años.

La celebración también incluyó una exposición de catrinas y permitió que niñas, niños, jóvenes y adultos compartieran su creatividad y participaran en una tradición que une a las familias.

Entre colores, recuerdos y homenajes, el festival rindió reconocimiento a quienes dejaron huella en la comunidad.