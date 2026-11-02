Alejandro Moreno exige a Morena asumir responsabilidad tras renuncia de Taddei

CIUDAD DE MÉXICO — El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas, acusó formalmente a Movimiento Regeneración Nacional de intentar deslindarse de las controversias que derivaron en la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del Instituto Nacional Electoral, exigiendo que el partido oficialista asuma la responsabilidad política sobre su gestión.

Mediante un pronunciamiento público, el líder priista sostuvo que la administración saliente en el órgano electoral construyó una red de opacidad en la asignación de contratos y nombramientos clave para favorecer intereses partidistas de cara a los procesos electorales futuros. El legislador insistió en que la dimisión de Taddei Zavala no debe traducirse en la interrupción de las indagatorias sobre el presunto uso indebido de recursos públicos y el manejo administrativo de la institución.

Reacción de Claudia Sheinbaum

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó la renuncia de la consejera como una decisión adecuada para el organismo y solicitó la intervención de la Auditoría Superior de la Federación para ejecutar una revisión exhaustiva de los procesos de licitación y gastos operativos. La mandataria puntualizó que cualquier irregularidad demostrada debe ser sancionada, descartando de manera categórica que el relevo institucional genere inestabilidad en el arbitraje electoral o responda a una filiación partidista directa.

Respuesta de Morena

La dirigencia de Morena rechazó las imputaciones de la oposición argumentando que la exfuncionaria no posee militancia en la fuerza política y respaldó la apertura de auditorías que abarquen gestiones pasadas dentro del instituto. No obstante, legisladores del propio bloque oficialista como Alfonso Ramírez Cuéllar y Ricardo Monreal coincidieron en la necesidad de deslindar posibles responsabilidades administrativas o penales vinculadas con la adjudicación de contratos durante el periodo de Taddei Zavala.

La designación de la expresidenta del instituto ocurrió en 2023 mediante el mecanismo constitucional de insaculación en la Cámara de Diputados, tras la falta de consensos entre las fuerzas políticas para lograr una votación calificada. El caso permanece bajo análisis de la Auditoría Superior de la Federación para determinar si existen elementos que sustenten procedimientos legales o administrativos.