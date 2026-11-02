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Coahuila

Moviliza choque a cuerpos de emergencia en cruce de Carranza y Guerrero en Allende

El accidente movilizó unidades de auxilio; no se han reportado lesionados.

Por Alberto Ibarra - 02 noviembre, 2026 - 02:55 p.m.
Cuerpos de emergencia acudieron al cruce de las calles Carranza y Guerrero, en Allende, tras el reporte del choque.
Cuerpos de emergencia acudieron al cruce de las calles Carranza y Guerrero, en Allende, tras el reporte del choque.
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      ALLENDE, Coahuila - Un accidente automovilístico registrado durante la tarde de este lunes en el cruce de las calles Carranza y Guerrero provocó la movilización de cuerpos de emergencia en el municipio de Allende.

      Tras recibir el reporte, unidades de auxilio se dirigieron al lugar para atender la situación y verificar las condiciones de los involucrados. La presencia de vehículos de emergencia generó recomendaciones para que los automovilistas redujeran la velocidad y evitaran circular cerca del punto del percance.

      Hasta el momento no se han confirmado personas lesionadas ni se han dado a conocer las causas del choque, por lo que se espera que las autoridades amplíen la información una vez concluidas las diligencias correspondientes.

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