Moviliza choque a cuerpos de emergencia en cruce de Carranza y Guerrero en Allende

ALLENDE, Coahuila - Un accidente automovilístico registrado durante la tarde de este lunes en el cruce de las calles Carranza y Guerrero provocó la movilización de cuerpos de emergencia en el municipio de Allende.

Tras recibir el reporte, unidades de auxilio se dirigieron al lugar para atender la situación y verificar las condiciones de los involucrados. La presencia de vehículos de emergencia generó recomendaciones para que los automovilistas redujeran la velocidad y evitaran circular cerca del punto del percance.

Hasta el momento no se han confirmado personas lesionadas ni se han dado a conocer las causas del choque, por lo que se espera que las autoridades amplíen la información una vez concluidas las diligencias correspondientes.