Detienen a hombre por venta ilegal de alcohol en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coah.– Un hombre fue detenido por agentes de la Agencia de Investigación Criminal por su presunta participación en la venta ilegal de bebidas alcohólicas en la colonia San Andrés, informó la autoridad.

El sujeto, identificado como Marco "N", de 30 años de edad, fue arrestado durante un operativo en el que se aseguraron diversos objetos, entre ellos dos teléfonos celulares, una bolsa de cartón, dos botellas de whisky marca Buchanans, una botella de licor Nuvo y billetes de distintas denominaciones.

Las autoridades señalaron que la venta clandestina de alcohol se ha convertido en una práctica cada vez más común en el municipio, generando preocupaciones tanto en materia de salud pública como de seguridad.

El detenido, junto con los artículos decomisados, fue puesto a disposición del Ministerio Público, instancia que continuará con las investigaciones correspondientes para determinar su situación legal.