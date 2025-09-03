Inconformidad por retrasos en atención de pacientes de hemodiálisis en IMSS

Pacientes de hemodiálisis del IMSS manifestaron su inconformidad por las deficiencias en el servicio que se brinda en la Unidad Renal de la Región Centro de Coahuila a la cual fue subrogada el servicio debido a las labores de remodelación que se llevan en la Clínica 7 del Seguro Social.

El día de ayer la inconformidad de los pacientes y familiares de los pacientes estalló, luego de que desde el pasado lunes, se comenzaron a registrar retrasos en la atención de pacientes que acuden por el tratamiento.

Informaron que en promedio, la clínica tarda entre 3 a 4 horas para atender a los pacientes, lo que afecta directamente a personas que acuden en condiciones de debilidad.

"Nos citan a las 11 de la mañana y estamos entrando a las 2 o 3 de la tarde para que reciban el tratamiento y luego deben pasar 3 horas o más con el tratamiento, son muchas horas de espera, y eso sucede en cada uno de los horarios".

Familiares de los pacientes que acuden a su tratamiento atribuyeron el retraso a la falta de preparación y experiencia del personal, así como a la saturación de la clínica, que recibe enfermos provenientes no sólo de Monclova, sino de distintos municipios de la Región Centro-Desierto y zonas aledañas.

Ayer, la molestia se intensificó, pues los retrasos han sido constantes sin que el personal brinde información o avisos a los pacientes sobre los cambios en sus horarios, por lo que realizaron reclamos al personal, quienes se concretaron a decir "todos estamos en el mismo barco".

Esta situación afecta particularmente a quienes deben trasladarse desde otras ciudades, lo que representa un desgaste adicional tanto para ellos como para sus familiares.

"Pedimos que se nos atienda en tiempo y forma, si la clínica no tiene capacidad, que el IMSS subrogue el servicio a otra unidad, en donde sí puedan cumplir con los tiempos", expresaron pacientes y familiares.