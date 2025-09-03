Detenido Gustavo Ángel por Saqueo en Rancho Las Albercas

Gustavo Ángel "N" fue vinculado a proceso por los delitos de daños, robo con violencia y amenazas, tras su presunta participación en el saqueo del rancho Las Albercas, ubicado en el ejido La Joya de Castaños.

De acuerdo con la causa penal 417/2025, los hechos ocurrieron el 28 de abril, cuando Gustavo Ángel, acompañado de otras dos personas, irrumpió en el rancho a bordo de una camioneta Silverado negra, forzando la chapa de la puerta principal para ingresar al inmueble.

Durante el asalto, los sujetos se llevaron diversos objetos, incluyendo un generador eléctrico, y agredieron y amenazaron a los empleados que se encontraban en el lugar, quienes posteriormente testificaron ante las autoridades.

Tras varios meses de búsqueda, fue gracias a una orden de aprehensión que elementos de la Agencia de Investigación Criminal lograron detener al imputado y presentarlo ante el juez Roberto Flores, quien encabezó la audiencia inicial el pasado 29 de agosto.

En dicha audiencia, el juez decidió vincular a proceso a Gustavo Ángel "N" e imponerle la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

La defensa solicitó que su representado permanezca en el C4 a la espera de una posible salida alterna, por lo que se programó una audiencia para este viernes a las 10:30 de la mañana, en la cual se planteará la suspensión condicional del proceso.

Sobre los otros dos involucrados en el atraco no se ofrecieron detalles durante la audiencia, por lo que se desconoce si ya fueron identificados o si también se encuentran bajo investigación.