Familiares Demandan por Negligencia en deceso de Bebé en Hospital

Familiares de Esmeralda García denunciaron una presunta negligencia médica en el Hospital General "Amparo Pape de Benavides", luego de que la mujer de 37 años de edad, no recibiera atención oportuna para una cesárea de urgencia, lo que derivó en la muerte de su hija, a quien pensaba nombrar Fernanda Esmeralda.

Gloria Olivo García, hermana de Esmeralda aseguró que el pasado 28 de agosto ingresó su hermana al hospital luego de que se le realizara una valoración y detectara que ya no tenía líquido amniótico al pasar el tiempo de su embarazo.

La mujer fue ingresada de urgencia y se le indicó que requería de una cesárea, sin embargo durante su estancia en el hospital se tuvo una serie de retrasos injustificados, con más de 5 horas en espera.

"Mi hermana ingresó como a las 6 de la tarde y no fue intervenida sino hasta las 12:30 de la noche, después de que los médicos fueron a cenar, durante ese lapso, los médicos insistieron en inducir el parto de manera natural, a pesar de que se les indicó que era un caso urgente" comentó.

Gloria Olivo señaló que metieron a su hermana al quirófano, pero no la intervinieron sino hasta después de que los doctores fueron a cenar y que notaron que la bebé ya no contaba con latidos.

"Ellos vinieron le quieren escuchar el corazoncito otra vez, pero la niña ya había fallecido", indicó.

De acuerdo con su testimonio, el personal médico le aseguró que hasta cerca de las 23:00 horas el corazón de la bebé seguía latiendo, pero después ya no hubo respuesta.

La menor nació sin signos vitales la madrugada del 29 de agosto, con un peso de 4.2 kilos, donde le indicaron que la bebé había padecido un infarto y complicaciones con el cordón umbilical.

Este no fue el único caso que se presentó, ya que la hermana de Esmeralda mencionó que durante su estancia en el hospital se enteró de otro caso, de otra pareja que había perdido a su bebé en circunstancias similares.

Ante este hecho, dijo que su hermana se encuentra devastada, con una profunda depresión, tras la pérdida de la bebé.

Comentó que incluso cuando falleció la menor, se la entregaron a la madre y le dijeron que la tenía que limpiar y cambiar como si estuviera viva, señalando que era "un proceso que tenía que vivir".

Gloria Olivo señaló que contemplan interponer una demanda por negligencia médica al no ser el único caso y buscar que se tomen acciones para que no se repita.