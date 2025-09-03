Presidente de CANACO advierte sobre billetes falsos

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Monclova lanzó un llamado de alerta a los comerciantes y consumidores ante la detección de billetes falsos en la ciudad, luego de que el pasado martes se tratara de hacer un depósito en una tienda de conveniencia con billetes de 500 pesos falsos.

Oscar Mario Medina Martínez indicó que hasta el momento no se tiene ningún reporte ante la cámara por parte de los socios, sin embargo reconoció que se tiene el registro de casos en otras ciudades.

"Sabemos por los medios que ya circulan cantidades importantes de billetes falsos en otros estados del país, por lo que es necesario tomar medidas para evitar no caer en este tipo de delitos".

El presidente de la CANACO señaló que conforme se acerca el cierre de año, aumenta la presencia de billetes falsos y la incidencia de este tipo de fraudes, con denominaciones que van de los 200 y 500 pesos.

"Con este caso debemos parar las antenas, cerrar filas y tener mucho cuidado en la revisión de los billetes que recibimos, existen varias formas para verificar la autenticidad de los billetes, desde plumones especiales hasta lámparas de luz ultravioleta".

Señaló que este tipo de delitos suelen cometerse por personas que llegan a otras ciudades y van de paso por la región.

"Así como llegan, hacen sus fechorías, meten billetes falsos en el mercado y después se desplazan a municipios aledaños", indicó.

Advirtió que para pequeños negocios el impacto económico de recibir un billete falso es considerable, por lo que dijo que se debe tener mucho cuidado.

De acuerdo con el representante de los comerciantes, los giros más vulnerables son tiendas de conveniencia, gasolineras, boutiques y comercios de ropa.