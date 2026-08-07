Reciben en La Mota restos del minero Gilberto Ríos

Su familia recibió la entrega digna en la Ciudad de México, luego de ser identificado tras localizarlo en la lumbrera PCT2.

EJIDO LA MOTA, COAH.- Al mediodía de este viernes, arribaron a esta comunidad los restos mortales de Gilberto Ríos Salazar, luego de ser recuperado e identificado de la lumbrera PCT-2 de Pasta de Conchos.

Ceremonia de Despedida

La entrega digna realizada en la Ciudad de México permitió a sus familiares recibir los restos del trabajador minero para iniciar con los actos de despedida y velación.

De acuerdo con la información proporcionada, los servicios funerarios comenzarán este viernes a partir de las 13:00 horas, en el domicilio de la familia, ubicado en el ejido La Mota.

Último Adiós en el Panteón

Familiares, amigos y habitantes de la comunidad podrán acompañar a la familia durante las horas de velación, previo al traslado del cuerpo para su sepultura. Será el sábado 8 de agosto, alrededor de las 18:00 horas, cuando el cortejo fúnebre parta rumbo al panteón de la Villa de Esperanzas hasta su última morada.

Con la llegada de los restos a su hogar, la familia de Gilberto Ríos Salazar inicia así las ceremonias para darle el último adiós al minero, tras su localización en la lumbrera PCT2.