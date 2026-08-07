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Coahuila

Reciben en La Mota restos del minero Gilberto Ríos

La familia de Gilberto Ríos Salazar recibe sus restos en La Mota para iniciar los actos de despedida y velación.

Por Teresa Muñoz - 07 agosto, 2026 - 12:51 p.m.
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      Su familia recibió la entrega digna en la Ciudad de México, luego de ser identificado tras localizarlo en la lumbrera PCT2.

      EJIDO LA MOTA, COAH.- Al mediodía de este viernes, arribaron a esta comunidad los restos mortales de Gilberto Ríos Salazar, luego de ser recuperado e identificado de la lumbrera PCT-2 de Pasta de Conchos.

      Ceremonia de Despedida

      La entrega digna realizada en la Ciudad de México permitió a sus familiares recibir los restos del trabajador minero para iniciar con los actos de despedida y velación.

      De acuerdo con la información proporcionada, los servicios funerarios comenzarán este viernes a partir de las 13:00 horas, en el domicilio de la familia, ubicado en el ejido La Mota.

      Último Adiós en el Panteón

      Familiares, amigos y habitantes de la comunidad podrán acompañar a la familia durante las horas de velación, previo al traslado del cuerpo para su sepultura. Será el sábado 8 de agosto, alrededor de las 18:00 horas, cuando el cortejo fúnebre parta rumbo al panteón de la Villa de Esperanzas hasta su última morada.

      Con la llegada de los restos a su hogar, la familia de Gilberto Ríos Salazar inicia así las ceremonias para darle el último adiós al minero, tras su localización en la lumbrera PCT2.

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