Golpea el frío y baja a 3 grados en Ciudad Acuña
El descenso de temperatura marca la llegada de condiciones invernales; Protección Civil pide revisar calentadores antes de usarlos.
Resumen
¿Por qué esto es relevante?
¿Preguntas y respuestas?
Ciudad Acuña, Coahuila.- Las temperaturas descendieron hasta los 3 grados centígrados en Ciudad Acuña, como consecuencia de la llegada de nuevos frentes fríos y masas de aire que provocaron condiciones más cálidas.
Temperaturas extremas en Ciudad Acuña
Estas temperaturas representan los primeros registros de frío intenso de la temporada, mientras se espera que continúe el descenso térmico durante las próximas semanas.
Jesús Dávila, encargado del área del clima en Protección Civil, exhortó a la población a tomar precauciones ante los cambios bruscos de temperatura.
Recomendaciones de Protección Civil
Asimismo, hizo un llamado a revisar y dar mantenimiento adecuado a los calentadores, ante el inicio de su utilización durante esta temporada de frío.