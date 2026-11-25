Ciudad Acuña, Coahuila.- Las temperaturas descendieron hasta los 3 grados centígrados en Ciudad Acuña, como consecuencia de la llegada de nuevos frentes fríos y masas de aire que provocaron condiciones más cálidas.

Temperaturas extremas en Ciudad Acuña

Estas temperaturas representan los primeros registros de frío intenso de la temporada, mientras se espera que continúe el descenso térmico durante las próximas semanas.

Jesús Dávila, encargado del área del clima en Protección Civil, exhortó a la población a tomar precauciones ante los cambios bruscos de temperatura.

Recomendaciones de Protección Civil

Asimismo, hizo un llamado a revisar y dar mantenimiento adecuado a los calentadores, ante el inicio de su utilización durante esta temporada de frío.