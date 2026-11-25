CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- La empresa Jaropamex ofertó mil vacantes durante una jornada de contratación organizada por la Secretaría del Trabajo, con el propósito de incorporar nuevos trabajadores a su plantilla laboral.

Oportunidades laborales en Ciudad Acuña

Carmen Márquez, coordinadora del Servicio Nacional del Empleo, informó que la convocatoria registró una buena respuesta por parte de los buscadores de trabajo, ante la necesidad de oportunidades laborales que existe en la ciudad.

Señaló que, pese a la cercanía del cierre de año, las vacantes permanecerán abiertas para las personas interesadas en conseguir empleo.

Vacantes disponibles hasta fin de año

La jornada representa una oportunidad para quienes buscan incorporarse al mercado laboral en esta última etapa del año.