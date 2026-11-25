Sube dólar y alargan filas en Ciudad Acuña
El dólar se cotiza a 18.70 pesos mientras crece el flujo de mexicanos hacia EE.UU. por las festividades.
Resumen
¿Por qué esto es relevante?
¿Preguntas y respuestas?
CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- El dólar se cotiza en 18.70 pesos en Ciudad Acuña, en medio del incremento de cruces hacia Estados Unidos por las festividades de Acción de Gracias, también conocidas como el Día del Pavo.
Aumento en el flujo de viajeros
El aumento en el flujo de viajeros comenzó a reflejarse en largas filas en los cruces fronterizos, incluso desde un día antes de la celebración, debido a que mexicanos se trasladan al país vecino para festejar con familiares.
La cotización de 18.70 pesos por dólar representa uno de los niveles más elevados de los últimos meses, de acuerdo con la información proporcionada.
Impacto en casas de cambio
Asimismo, se prevé mayor movimiento en las casas de cambio ante la demanda de dólares relacionada con los viajes y las compras del Black Friday.