CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- El dólar se cotiza en 18.70 pesos en Ciudad Acuña, en medio del incremento de cruces hacia Estados Unidos por las festividades de Acción de Gracias, también conocidas como el Día del Pavo.

Aumento en el flujo de viajeros

El aumento en el flujo de viajeros comenzó a reflejarse en largas filas en los cruces fronterizos, incluso desde un día antes de la celebración, debido a que mexicanos se trasladan al país vecino para festejar con familiares.

La cotización de 18.70 pesos por dólar representa uno de los niveles más elevados de los últimos meses, de acuerdo con la información proporcionada.

Impacto en casas de cambio

Asimismo, se prevé mayor movimiento en las casas de cambio ante la demanda de dólares relacionada con los viajes y las compras del Black Friday.