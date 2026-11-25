Bajas temperaturas que se registran durante las noches representan un riesgo para quienes no cuentan con un espacio adecuado para protegerse del frío, particularmente adultos mayores, niños y personas en situación vulnerable.

Medidas de Protección ante el Frío

Ante estas condiciones, durante las últimas noches se han realizado recorridos por distintos sectores de Allende para localizar a personas que pudieran necesitar apoyo o un lugar donde resguardarse.

La exposición prolongada al frío puede provocar complicaciones de salud, por lo que es importante mantener la atención hacia familiares, vecinos y personas que permanezcan a la intemperie, especialmente durante la madrugada.

Importancia de la Atención a Personas Vulnerables

Se recomienda utilizar ropa abrigadora, evitar permanecer al aire libre por períodos prolongados y reportar a quienes necesiten asistencia para que puedan recibir atención oportuna.