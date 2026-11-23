NAVA, Coahuila - La caída de un árbol de gran tamaño sobre la calle Aldama, a un costado de la Plaza Principal, dejó una camioneta dañada, cables eléctricos derribados y cortes de energía en varias colonias, debido a las fuertes rachas de viento registradas en la región.

El desplome obstruyó la circulación en este tramo del primer cuadro de la ciudad y obligó a cerrar temporalmente la vialidad mientras se realizaban las maniobras para retirar el tronco y las ramas.

Impacto en el suministro eléctrico

La caída también afectó el cableado de la Comisión Federal de Electricidad, lo que ocasionó interrupciones en el suministro eléctrico de distintos sectores.

Una camioneta que se encontraba en el área resultó dañada, aunque hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas.

Medidas de seguridad y respuesta

Para liberar la calle y reducir riesgos, fue necesario cortar y seccionar el árbol. Mientras se desarrollaban los trabajos, se restringió el paso vehicular, por lo que se pidió a los conductores utilizar rutas alternas y evitar acercarse al perímetro.

El incidente volvió a evidenciar los riesgos que representan las fuertes rachas de viento, particularmente en zonas urbanas con árboles de gran tamaño y cableado aéreo.