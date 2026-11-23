PIE: MANOLO JIMÉNEZ SALINAS, GOBERNADOR DE COAHUILA.

Manolo Jiménez Salinas, reportó un avance del 90 por ciento en el cumplimiento de los compromisos establecidos durante su campaña, al presentar un balance de las principales acciones realizadas en seguridad, economía, salud, educación, infraestructura e inclusión social.

En vísperas de su tercer informe de gobierno, el mandatario sostuvo que la coordinación entre autoridades municipales, estatales y federales ha sido fundamental para mantener las condiciones de seguridad y el Estado de derecho, así como para fortalecer la confianza de los inversionistas y favorecer la generación de empleos.

Avances en Seguridad y Economía

Indicó que, ante la llegada de nuevas compañías, su administración trabaja con desarrolladores de parques industriales para garantizar infraestructura y servicios, principalmente en disponibilidad de agua, energía eléctrica y terrenos.

En cuanto a conectividad, mencionó la construcción de la carretera Saltillo-Derramadero y las gestiones para impulsar el aeropuerto de Saltillo-Ramos Arizpe, con la intención de ampliar las rutas aéreas y mejorar la conexión con destinos nacionales e internacionales.

Sobre el aprovechamiento de gas no convencional, Jiménez Salinas afirmó que Coahuila reúne condiciones para desarrollar esta actividad y que existen compañías interesadas, además de contratos previos que permitirían avanzar una vez que el Gobierno Federal conceda las autorizaciones necesarias.

Mejoras en Salud y Educación

Añadió que actualmente se realizan pruebas para determinar la disponibilidad de agua no apta para consumo humano, como parte de los estudios relacionados con el posible desarrollo de esta industria.

También destacó el alcance de la Tarjeta de la Salud Popular, mediante la cual 40 mil adultos mayores y personas con discapacidad que carecen de seguridad social tienen acceso gratuito a consultas médicas, medicamentos, estudios de laboratorio y cirugías.

En materia social, mencionó los programas Mejora Coahuila, Mujeres Echadas Pa' Delante y Jóvenes Pa' Delante, así como los esquemas de becas, respaldo a emprendedores y apoyos destinados al campo y la protección del medio ambiente.

Asimismo, explicó que su comparecencia ante el Congreso del Estado incluirá un recuento de los resultados y del trabajo institucional correspondiente a los primeros tres años de gobierno.