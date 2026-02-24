Contactanos
Conalep Acuña celebra inicio de ciclo escolar con presencia de autoridades educativas

Autoridades exhortan a los alumnos a mantener el compromiso académico y participar en actividades extracurriculares.

Por Angel Garcia - 24 febrero, 2026 - 03:40 p.m.
      Ciudad Acuña, Coahuila.– Con una ceremonia oficial, el Conalep Acuña dio inicio al nuevo ciclo escolar, acto que contó con la presencia de autoridades educativas y del director general del subsistema en el estado.

      El compromiso de los estudiantes

      Durante el arranque del semestre, el director general del Conalep en Coahuila, Alfio Vega, dirigió un mensaje a los alumnos, a quienes exhortó a mantener el compromiso con su formación académica y a participar activamente en las actividades extracurriculares que fortalecen su desarrollo integral.

      Respaldo institucional al Conalep Acuña

      En el evento también estuvieron presentes representantes del sector educativo, quienes reiteraron el respaldo institucional a las acciones emprendidas por el plantel para elevar la calidad educativa.

      Metas y proyectos académicos

      Por su parte, el director del Conalep Acuña, Alfredo Cisneros, señaló que continuarán trabajando de manera constante para alcanzar nuevas metas y consolidar los proyectos académicos del plantel.

      Con este inicio de semestre, la institución refrenda su compromiso de ofrecer educación técnica de calidad a los jóvenes del municipio.

