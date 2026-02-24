Dirigirá Tereso Medina a la CTM Nacional

SALTILLO, COAH.- Con el respaldo de 95 votos de un total de 103 boletas emitidas, la planilla de unidad encabezada por Tereso Medina Ramírez fue electa para dirigir a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) durante el periodo 2026-2032. La designación se formalizó en el marco del XVI Congreso Nacional Ordinario, donde se aprobó el informe de la Comisión Electoral Temporal y se entregó la constancia de mayoría que acredita a Medina Ramírez como nuevo secretario general de la central obrera. En su primer mensaje al frente de la organización, el dirigente aseguró que esta nueva etapa estará marcada por el orden interno y el fortalecimiento del diálogo institucional. Subrayó que, en el contexto del 90 aniversario de la CTM, asume la encomienda con orgullo, gratitud y un firme compromiso con la base trabajadora. "Comenzamos una fase de orden, propuesta y justicia social. Vamos a consolidar la vida interna del sindicato y mantener un diálogo permanente con el gobierno federal y el sector empresarial", expresó.

La elección de Tereso Medina en el Congreso Nacional

En representación de la presidenta Claudia Sheinbaum asistió el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López. Durante su intervención, Medina Ramírez hizo un reconocimiento a los fundadores de la central, Vicente Lombardo Toledano y Fidel Velázquez Sánchez, así como a quienes lo antecedieron en la dirigencia: Leonardo Rodríguez Alcaine, Joaquín Gamboa Pascoe y Carlos Aceves del Olmo. Asimismo, anunció la creación de un Consejo Asesor Honorífico que será encabezado por Aceves del Olmo, con el objetivo de acompañar esta nueva etapa de la organización.

Compromisos y prioridades de la nueva dirección

Con una base de 4.5 millones de trabajadores afiliados, la CTM reiteró su compromiso de impulsar mejores condiciones de salud, vivienda y salario digno. El nuevo dirigente enfatizó que se promoverá un sindicalismo de propuesta y no de confrontación, donde la unidad sea el eje central. Entre los temas prioritarios mencionó la reducción de la jornada laboral a 40 horas, la revisión del impuesto sobre la renta aplicado a prestaciones, el fortalecimiento del sistema de salud, la defensa del empleo frente a la automatización y el seguimiento a la revisión del T-MEC, como parte de una agenda orientada a la movilidad social y el bienestar de las familias trabajadoras.