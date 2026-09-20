Representa La Vida Eterna un Denario

MONCLOVA, COAH.- La parábola de los trabajadores de la viña puede parecer injusta si se interpreta bajo criterios laborales actuales, pero su mensaje central es que la vida eterna está abierta para todos, explicó el padre Néstor Martínez, vicario de Nuestra Señora de Guadalupe, durante su homilía en la parroquia Santiago Apóstol.

El sacerdote señaló que, para comprender el pasaje, es necesario considerar el contexto en el que Jesús dirigió su mensaje, inicialmente hacia el pueblo hebreo y, particularmente, hacia quienes se consideraban justos, entre ellos escribas y fariseos.

Explicó que el mensaje de salvación no quedó limitado a ese grupo, sino que también se abrió a quienes eran considerados publicanos y pecadores. "¿Cómo que estos publicanos y pecadores vienen a integrarse a nuestra comunidad?", ejemplificó el sacerdote al referirse a la reacción de quienes se consideraban justos ante la incorporación de estas personas a la comunidad.

Martínez explicó que es en ese contexto donde Jesús presenta la parábola del dueño de una viña que sale en diferentes momentos del día a contratar trabajadores y acuerda con ellos el pago de un denario. El problema surge cuando llega el momento de pagar. Quienes trabajaron durante toda la jornada reciben el mismo pago que aquellos que fueron contratados casi al final del día.

El sacerdote señaló que, bajo los criterios actuales, la situación podría interpretarse como una injusticia laboral, pues quienes trabajaron más horas esperarían recibir una mayor remuneración. Incluso planteó que, en la actualidad, los trabajadores podrían recurrir a sindicatos u organismos encargados de defender sus derechos para reclamar un salario justo, ya que la remuneración es fundamental para las personas, sus familias y la sociedad.

Sin embargo, aclaró que la parábola no debe analizarse únicamente bajo esos criterios. Recordó que a los trabajadores se les informó desde el principio cuánto recibirían por su jornada y que incluso quienes llegaron a última hora recibieron la misma promesa de un denario. "Cuando él habla de un denario, ¿a qué se refiere? Cuando habla de un denario, se está refiriendo a la vida eterna", explicó.

A partir de esta interpretación, dijo, el sentido de la parábola cambia, pues el denario representa aquello que todos los creyentes buscan: alcanzar la vida eterna. "Todos queremos llegar a tener vida eterna. Todos queremos gozar de la vida eterna", señaló.

El sacerdote explicó que, bajo esta perspectiva, deja de importar quién llegó primero o quién se acercó a Dios al final de su vida, pues la salvación es una posibilidad para todos. Puso como ejemplo a quienes han permanecido durante toda su vida cerca de Dios y participan constantemente en la Iglesia, pero también a quienes han permanecido alejados y en algún momento deciden acercarse, convertirse y cambiar su vida.

Dijo que quienes han seguido durante años un camino de fe también deberían alegrarse cuando una persona que estaba alejada decide acercarse a Dios, porque también puede alcanzar la vida eterna. Martínez destacó que precisamente para eso, de acuerdo con la enseñanza de Jesús, se abre el camino de la salvación a todos. "Para eso ha venido nuestro Señor Jesús: para invitarnos a todos a que dirijamos nuestra vida por ese camino de salvación que Él nos marca y que un día podamos obtener esa vida eterna", expresó.

Finalmente, reconoció que comprender este mensaje puede resultar difícil cuando las personas continúan interpretando la parábola únicamente desde criterios humanos, pues la enseñanza de Jesús plantea una perspectiva distinta sobre la salvación.