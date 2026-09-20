Listo Coahuila para exportar el ganado

Coahuila está listo para reanudar la exportación de ganado hacia Estados Unidos, una vez que avance la reapertura gradual de los puertos fronterizos, informó José María Montemayor, secretario de Fomento Agropecuario del estado.

El funcionario explicó que ya fueron reabiertos un puerto en Sonora y otro en Chihuahua, mientras que se prevé que en aproximadamente uno o dos meses, posiblemente hasta tres, continúe la reapertura de otro puerto de Chihuahua y, posteriormente, el correspondiente a Coahuila.

Aclaró que todavía no existe una fecha oficial para la reapertura del puerto de Coahuila, debido a que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos mantiene la revisión de los protocolos sanitarios puerto por puerto. "Coahuila, vuelvo a comentarles, está listo; no falta nada para que entremos en el acuerdo de entendimiento", señaló.

Montemayor destacó que la reapertura ya está teniendo un efecto positivo en el precio del ganado, pues tan solo con el anuncio de la reapertura de Chihuahua, el valor del ganado en pie registró un incremento de alrededor de 18%. Explicó que el precio varía de acuerdo con factores como la calidad y el peso de los animales. Como referencia, señaló que el ganado de alrededor de 200 kilogramos de clase europea pasó de cotizarse en aproximadamente 85 a 90 pesos por kilogramo a alcanzar precios de 90 pesos y algunos niveles superiores.

Reapertura de puertos ganaderos

Sobre la situación sanitaria relacionada con el gusano barrenador, indicó que Coahuila mantiene cercos sanitarios de 20 kilómetros alrededor de los sitios donde se detectan casos positivos y aplica tratamientos para contener la presencia de la plaga. Precisó que, cuando continúan apareciendo casos positivos, las autoridades regresan a las zonas para aplicar una segunda dosis o refuerzo; sin embargo, cuando un área ya fue atendida y no registra nuevos casos, las medidas preventivas quedan bajo responsabilidad de los productores y autoridades ejidales.

Montemayor señaló que Coahuila se mantiene entre las entidades con menor número de casos en comparación con otras regiones del país. Detalló que en los aproximadamente 16 meses desde la detección del primer caso en la entidad se han registrado alrededor de 300 casos acumulados, de los cuales actualmente permanecen cerca de 35 activos. Consideró que las medidas implementadas por el gobierno de Coahuila han contribuido a mantener bajo control la situación sanitaria y permitir avanzar hacia la reapertura de la exportación ganadera.