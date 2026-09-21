Flores amarillas mueven ventas en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Con ramos de hasta 300 pesos, las flores amarillas comenzaron a mover este lunes las ventas en florerías de Monclova, donde los jóvenes son los principales compradores de una tradición que apenas cumple su segundo año en la ciudad.

Marina, comerciante del ramo, señaló que este 21 de septiembre volvieron a preparar flores amarillas para atender la demanda generada por esta tendencia difundida principalmente en redes sociales.

Impacto de la tradición en las ventas

"Es el segundo año que vendemos ahora lo de las flores amarillas", explicó. Recordó que el año pasado la fecha cayó en domingo, situación que afectó las ventas debido al menor movimiento comercial, por lo que prácticamente representó una pérdida para los vendedores.

Este año esperan mayor actividad, aunque los comerciantes deben concentrar las ventas durante las primeras horas de la jornada.

Los precios parten de 150 pesos por ramo y llegan hasta 300 pesos en las presentaciones más grandes, de acuerdo con el tamaño y cantidad de flores solicitadas.

Marina explicó que son principalmente los jóvenes quienes conocen la tradición y acuden a comprar los arreglos, mientras que los clientes de mayor edad todavía preguntan por qué las flores deben ser amarillas y cuál es el motivo de la fecha.

La comerciante indicó que el significado está relacionado principalmente con la amistad, aunque también se utilizan como regalo entre parejas.

Significado de las flores amarillas

"Por los amigos, más que nada, por la amistad. Igual de pareja, pero más, más de la amistad", señaló. La tradición también se replica en marzo y se ha incorporado al calendario comercial de las florerías, junto con fechas como el 14 de febrero y el 10 de mayo.

Para Marina, estas nuevas celebraciones representan oportunidades adicionales de venta, pues las flores pueden regalarse durante todo el año, aunque determinadas fechas concentran la demanda.