Capturan a dos presuntos ladrones de casa habitación en Zaragoza

Zaragoza, Coah.— Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), bajo el mando del comandante Sifuentes, detuvieron a Juan Carlos N, de 26 años, y a Saúl Guadalupe N, de 24, señalados como presuntos responsables de diversos robos a casa habitación en el municipio.

La acción se derivó de denuncias ciudadanas que permitieron identificar a los sospechosos y ubicar parte de los objetos sustraídos, entre ellos una pantalla plana, baterías automotrices y herramientas que presuntamente utilizaban para forzar el ingreso a los domicilios.

Detalles de la detención

Ambos quedaron a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes, mientras que la Fiscalía General del Estado de Coahuila exhortó a las personas afectadas a acudir a ratificar su denuncia, al subrayar que la participación ciudadana es fundamental para combatir la delincuencia y proteger el patrimonio de las familias.