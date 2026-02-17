Contactanos
Coahuila

Capturan a dos presuntos ladrones de casa habitación en Zaragoza

La Agencia de Investigación Criminal aseguró objetos robados y puso a los detenidos a disposición del Ministerio Público.

Por Alberto Ibarra Riojas - 17 febrero, 2026 - 12:16 p.m.
Capturan a dos presuntos ladrones de casa habitación en Zaragoza
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Zaragoza, Coah.— Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), bajo el mando del comandante Sifuentes, detuvieron a Juan Carlos N, de 26 años, y a Saúl Guadalupe N, de 24, señalados como presuntos responsables de diversos robos a casa habitación en el municipio.

      La acción se derivó de denuncias ciudadanas que permitieron identificar a los sospechosos y ubicar parte de los objetos sustraídos, entre ellos una pantalla plana, baterías automotrices y herramientas que presuntamente utilizaban para forzar el ingreso a los domicilios.

      Detalles de la detención

      Ambos quedaron a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes, mientras que la Fiscalía General del Estado de Coahuila exhortó a las personas afectadas a acudir a ratificar su denuncia, al subrayar que la participación ciudadana es fundamental para combatir la delincuencia y proteger el patrimonio de las familias.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados