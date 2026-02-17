Aparatosa volcadura en el bulevar Ramón Cerda deja vehículo con pérdida total

Nava, Coahuila.— Un hombre originario de Allende volcó la tarde de este lunes sobre el bulevar Ramón Cerda, a la altura del puente que conecta los municipios de Nava y Morelos, lo que provocó la movilización de corporaciones de auxilio y seguridad.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un Subaru modelo 2016, color gris, con placas FLF-424-C del estado de Coahuila, perdió el control antes de subir el puente cuando se dirigía hacia Morelos, salió del camino y dio varias volteretas hasta quedar con las llantas hacia arriba, generando daños totales en la unidad.

Detalles confirmados

Paramédicos brindaron atención a Enrique Edilberto Montemayor Peña, de 44 años de edad, mientras que elementos de la Guardia Nacional División Carreteras realizaron el peritaje correspondiente para determinar las causas del accidente. También acudieron oficiales de Seguridad Pública de Morelos y personal de la Guardia Nacional para tomar conocimiento y abanderar la zona.