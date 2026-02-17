Hallan sin signos vitales a hombre en terreno entre El Toreo y Plaza

SALTILLO, Coahuila. - El cuerpo de un hombre fue encontrado la mañana de este martes en un predio baldío situado entre los fraccionamientos El Toreo y Plaza, luego de que un grupo de vecinas lo detectara tendido sobre el suelo cuando caminaban rumbo a la escuela. Tras el hallazgo, realizaron el reporte al número de emergencias.

Al lugar acudieron elementos de seguridad pública y paramédicos, quienes al revisar al individuo confirmaron que ya no presentaba signos vitales. Posteriormente, la zona fue acordonada para permitir el desarrollo de las diligencias correspondientes.

Habitantes del sector señalaron que el hombre era visto con frecuencia en el área y que, al parecer, vivía en situación de calle. De acuerdo con testimonios recabados en el sitio, durante los dos días previos se le escuchó quejarse de malestar.

La víctima vestía pantalón negro, dos sudaderas y botines tipo industrial. Presentaba signos evidentes de putrefacción, lo que de manera preliminar sugiere que el fallecimiento habría ocurrido aproximadamente dos días antes del hallazgo.

En el punto donde fue localizado el cuerpo también se encontraba una almohada, indicio de que el hombre solía permanecer en ese lugar.

Personal de la autoridad competente llevó a cabo el procesamiento de la escena y ordenó el traslado del cadáver al Servicio Médico Forense, donde se practicará la necropsia de ley para determinar las causas de muerte, así como las acciones necesarias para lograr su identificación.