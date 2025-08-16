Dos vehículos se estrellan contra establecimiento en pleno centro de Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coah. – Un aparatoso accidente vial se registró en la calle Francisco Zarco, en la zona centro de la ciudad, luego de que dos vehículos colisionaran y terminaran impactándose contra una pared de estructura metálica y sherrock.

El incidente fue originado por un Mazda Tribute modelo 2004, color gris, conducido por Juan, de 20 años de edad, quien perdió el control de la unidad y se estrelló contra un Chevrolet Spark 2016, habilitado como taxi, conducido por Javier, de 35 años.

A causa del impacto, ambos vehículos fueron proyectados contra el muro de un establecimiento, donde se encontraba Rodolfo, de 32 años, encargado del lugar.

Elementos de rescate acudieron al sitio y brindaron atención médica a Eliu, de 22 años, quien fue trasladado a la clínica 92 para su valoración médica.

Las autoridades de seguridad vial tomaron conocimiento del hecho y procederán a deslindar responsabilidades conforme al peritaje correspondiente.