Dos vehículos se estrellan contra establecimiento en pleno centro de Ciudad Acuña

Un joven fue trasladado a la clínica tras aparatoso choque en la calle Francisco Zarco.

Angel Garcia
Por Angel Garcia - 16 agosto, 2025 - 03:01 p.m.
Dos vehículos se estrellan contra establecimiento en pleno centro de Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coah.– Un aparatoso accidente vial se registró en la calle Francisco Zarco, en la zona centro de la ciudad, luego de que dos vehículos colisionaran y terminaran impactándose contra una pared de estructura metálica y sherrock.

El incidente fue originado por un Mazda Tribute modelo 2004, color gris, conducido por Juan, de 20 años de edad, quien perdió el control de la unidad y se estrelló contra un Chevrolet Spark 2016, habilitado como taxi, conducido por Javier, de 35 años.

A causa del impacto, ambos vehículos fueron proyectados contra el muro de un establecimiento, donde se encontraba Rodolfo, de 32 años, encargado del lugar.

Elementos de rescate acudieron al sitio y brindaron atención médica a Eliu, de 22 años, quien fue trasladado a la clínica 92 para su valoración médica.

Las autoridades de seguridad vial tomaron conocimiento del hecho y procederán a deslindar responsabilidades conforme al peritaje correspondiente.

