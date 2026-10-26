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Coahuila

Reúne The Wolf"s Games a deportistas en la Plaza Principal de Morelos

La primera edición de la competencia incluyó pruebas de HYROX, CrossFit y Powerlifting RAW, con participación de atletas y aficionados al deporte.

Por Alberto Ibarra - 26 octubre, 2026 - 12:15 p.m.
Deportistas participaron en la primera edición de The Wolf´s Games, realizada en la Plaza Principal de Morelos.
Deportistas participaron en la primera edición de The Wolf´s Games, realizada en la Plaza Principal de Morelos.
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      MORELOS, Coahuila - Atletas y aficionados al deporte se reunieron en la Plaza Principal de Morelos para participar en la primera edición de The Wolf's Games, una competencia que puso a prueba la fuerza, la resistencia y la condición física de los participantes.

      Pruebas de Fuerza y Resistencia

      El encuentro, organizado por Roberto Carlos Garanzuay, conocido como "Cachys", incluyó pruebas de HYROX, CrossFit y Powerlifting RAW, disciplinas que exigen preparación física, constancia y esfuerzo. Los competidores demostraron sus habilidades en los distintos retos ante la presencia de asistentes que acudieron a observar las pruebas.

      Además de la competencia, la actividad permitió que deportistas y aficionados compartieran experiencias y conocieran más sobre estas modalidades de entrenamiento, que combinan ejercicios de fuerza y resistencia.

      Fomentando la Actividad Deportiva en Morelos

      La primera edición de The Wolf's Games abre un espacio para que habitantes de Morelos y municipios cercanos se interesen en nuevas disciplinas, encuentren motivación para mantenerse activos y participen en actividades deportivas que favorecen la convivencia y el cuidado de la salud.

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