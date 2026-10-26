Reúne The Wolf"s Games a deportistas en la Plaza Principal de Morelos

MORELOS, Coahuila - Atletas y aficionados al deporte se reunieron en la Plaza Principal de Morelos para participar en la primera edición de The Wolf's Games, una competencia que puso a prueba la fuerza, la resistencia y la condición física de los participantes.

Pruebas de Fuerza y Resistencia

El encuentro, organizado por Roberto Carlos Garanzuay, conocido como "Cachys", incluyó pruebas de HYROX, CrossFit y Powerlifting RAW, disciplinas que exigen preparación física, constancia y esfuerzo. Los competidores demostraron sus habilidades en los distintos retos ante la presencia de asistentes que acudieron a observar las pruebas.

Además de la competencia, la actividad permitió que deportistas y aficionados compartieran experiencias y conocieran más sobre estas modalidades de entrenamiento, que combinan ejercicios de fuerza y resistencia.

Fomentando la Actividad Deportiva en Morelos

La primera edición de The Wolf's Games abre un espacio para que habitantes de Morelos y municipios cercanos se interesen en nuevas disciplinas, encuentren motivación para mantenerse activos y participen en actividades deportivas que favorecen la convivencia y el cuidado de la salud.