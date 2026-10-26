Vuelca automovil en la carretera 57 frente a termoeléctrica de Nava

NAVA, Coahuila - Un automóvil Chevrolet Aveo negro terminó volcado y con severos daños luego de un accidente registrado sobre la carretera federal 57, frente a la Central Termoeléctrica José López Portillo, en el municipio de Nava.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor habría perdido el control de la unidad, presuntamente por exceso de velocidad. El vehículo salió de la cinta asfáltica e impactó primero contra una barda perimetral y después contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), hasta terminar volcado.

Identificación del conductor

El automovilista fue identificado como Rubén Rodríguez Riojas, originario de Piedras Negras, quien sufrió diversas lesiones y fue trasladado de urgencia al Hospital General Dr. Salvador Chavarría para recibir atención médica.

Respuesta de las autoridades

Elementos del Mando Coordinado Policial de Nava acudieron al lugar para abanderar el área y apoyar en las labores de auxilio. El percance dejó importantes daños materiales en el vehículo, mientras que las circunstancias del accidente quedaron sujetas a las investigaciones correspondientes.