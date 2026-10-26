Destaca joven de Nava en concurso de Catrinas y Catrines en Eagle Pass

NAVA, Coahuila - Fátima Gudiño López obtuvo el primer lugar en la categoría juvenil del Concurso de Catrinas y Catrines, realizado en Eagle Pass, Texas, como parte del Programa Cultural Día de Muertos 2026 del Consulado de México, donde destacó con su representación de una de las figuras más reconocidas de las tradiciones mexicanas.

Logros de Fátima Gudiño López

La participación de Nava también sobresalió en la categoría de Altar de Muertos, en la que consiguió el tercer lugar, además de presentar un tapete tradicional como parte de las expresiones culturales que acompañan esta celebración.

Con estas actividades, los participantes compartieron elementos de una tradición que recuerda a los seres queridos fallecidos y que se transmite entre generaciones.

Para su presentación, Fátima contó con el apoyo de Chispas PintaCaritas, encargado del maquillaje, y de Homa Tractopartes, que patrocinó el vestuario. La colaboración contribuyó a completar su caracterización y presentación en el certamen.

Importancia de las Tradiciones Culturales

Los resultados representan una oportunidad para que el talento local y las tradiciones de Nava tengan presencia en actividades culturales fuera de México. Además, la participación de jóvenes en este tipo de encuentros ayuda a mantener el interés por las costumbres del Día de Muertos y a compartirlas con otras comunidades.